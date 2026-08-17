Pojačanje u borbi za Konferencijsku ligu: Dennis Hadžikadunić novi je igrač Hajduka

Dennis Hadžikadunić novi je igrač Hajduka. Bosanskohercegovački reprezentativac stigao je na Poljud kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Rostovom te je s Bijelima potpisao suradnju do ljeta 2028. godine.
Hadžikadunić je rođen u Malmöu, gdje je i napravio prve nogometne korake. Prošao je akademiju Malmö FF-a, za čiju je seniorsku momčad debitirao 2016. godine, a dvije godine kasnije preselio je u Rostov. Za ruski klub skupio je 60 ligaških nastupa.
Nakon početka rata u Ukrajini igrao je na posudbama u Malmöu, Mallorci i Hamburgeru, a prošlu sezonu proveo je u Sampdoriji. U Serie B upisao je 28 nastupa i više od 2200 minuta.
Iako je prošao mlađe švedske reprezentacije, odlučio je nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Za seniorsku reprezentaciju debitirao je 2020. godine i dosad je skupio 33 nastupa, uključujući i ovogodišnje Svjetsko prvenstvo. U pobjedi BiH protiv Katara 3:1 upisao je asistenciju.
Visok oko 190 centimetara, Hadžikadunić igra na poziciji stopera i donosi veliko međunarodno iskustvo. Hajduk ga nije morao platiti, a Gonzalo Garcia dobio je još jednu opciju u posljednjoj liniji uz Darija Marešića, Rona Raçija i Aleca Van Hoorenbeecka.
Hadžikadunić tako na Poljud stiže kao iskusan branič s nastupima u Rusiji, Švedskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji, a dolazak u Split događa se neposredno prije dvomeča s Rakówom u play-offu Konferencijske lige.
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