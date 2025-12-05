Pogledajte sve skupine Svjetskog prvenstva – je li naša najteža?

Podijeli :

AP Photo/Chris Carlson via Guliver Images

Ždrijeb u Washingtonu je odlučio, evo kako se raspodijelilo 48 reprezentacija koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu.

Na jednom mjestu donosimo sve skupine Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

SKUPINA A: Meksiko, JAR, Južna Koreja, pobjednik UEFA playoffa D (Češka, Irska, Danska, Sj. Makedonija)

SKUPINA B: Kanada, pobjednik UEFA playoffa A (Wales, BiH, Italija, Sj. Irska), Katar, Švicarska

SKUPINA C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

SKUPINA D: SAD, Paragvaj, Australia, pobjednik UEFA playoffa C (Slovačka, Kosovo, Turska, Rumunjska)

SKUPINA E: Njemačka, Curacao, Obala Bjelokosti, Ekvador

SKUPINA F: Nizozemska, Japan, pobjednik UEFA playoffa B (Ukrajina, Švedska, Poljska, Albanija), Tunis

SKUPINA G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

SKUPINA H: Španjolska, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija, Urugvaj

SKUPINA I: Francuska, Senegal, pobjednik međukonfederacijskog playoffa 2 (Irak, Bolivija, Surinam), Norveška

SKUPINA J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

SKUPINA K: Portugal, pobjednik međukonfederacijskog playoffa 1 (DR Kongo, Nova Kaledonija, Jamajka), Uzbekistan, Kolumbija

SKUPINA L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Prvenstvo započinje 11. lipnja, a završava 19. srpnja 2026. godine. Prvu će utakmicu igrati Meksiko i Južnoafrička Republika u Mexico Cityju.