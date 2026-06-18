Pogledajte spektakularni korteo navijača BiH uoči Švicarske

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N1

Atmosfera u Los Angelesu polako dostiže vrhunac uoči večerašnjeg dvoboja Bosne i Hercegovine i Švicarske na Svjetskom prvenstvu.

Najtemperamentniji navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, članovi skupine BH Fanaticos, okupili su se nekoliko sati prije utakmice te su u velikom korteu krenuli prema impresivnom stadionu SoFi. Tamo će Zmajevi večeras odigrati jednu od najvažnijih utakmica grupne faze Mundijala, protiv Švicarske od 21 sat.

Ulice Inglewooda i Los Angelesa obojene su nacionalnim bojama Bosne i Hercegovine, a navijači su tijekom marša neumorno pjevali navijačke pjesme, stvarajući sjajnu atmosferu.

Uz zastave Bosne i Hercegovine i transparente, BH Fanaticosi još jednom su pokazali veliku vjernost svojoj reprezentaciji. Nakon glasne podrške u Torontu tijekom utakmice protiv Kanade, bh. navijači su i u Los Angelesu priredili odličan dekor, šaljući podršku izborniku Sergeju Barbarezu i njegovim izabranicima.