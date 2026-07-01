Pogledajte najkasniji pogodak u povijesti svjetskih prvenstava

U završnici produžetaka viđena je nova drama. U 118. minuti sudac je nakon VAR provjere dosudio penal za Belgiju zbog prekršaja nad Tielemansom, a zbog napetosti i prekida izvođenje se oduljilo.

Isti igrač bio je siguran s bijele točke u 124. minuti i 44. sekundi, čime je postao strijelac najkasnijeg gola u povijesti svjetskih prvenstava. Belgija je potom sačuvala prednost i izborila prolazak dalje, gdje će u osmini finala igrati s pobjednikom susreta SAD-a i BiH.