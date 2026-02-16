Podignuta je optužnica protiv Tomislava Svetine! Evo za što ga se tereti

Podijeli :

N1

OPĆINSKO kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 56-godišnjeg Tomislava Svetine, bivšeg glavnog tajnika HNS-a, zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Tomislava Svetine, a tereti ga se da je nezakonito izmijenio Statut Zagrebačkog nogometnog saveza kako bi si osigurao novi mandat na čelu ZNS-a. Optužnicom mu se na teret stavlja kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, a tužiteljstvo navodi da je u razdoblju od ožujka 2024. do rujna 2025., kao predsjednik Saveza, poduzeo niz koraka kojima je ograničio mogućnost kandidiranja drugim osobama.

Prema navodima optužnice, Svetina je izmijenio spornu odredbu Statuta bez prijedloga Izvršnog odbora, a potom je u odluci o izmjenama potpisom potvrdio da su donesene na temelju prijedloga s njegove sjednice. Također mu se zamjera što nije osigurao pravodobnu objavu izmijenjenog Statuta u službenom glasilu te je, prije njegove objave, inicirao sazivanje izvanredne izborne Skupštine. Na toj je Skupštini, kao jedini kandidat, ponovno izabran za predsjednika Saveza.

U rujnu prošle godine Svetina je i formalno reizabran za predsjednika ZNS-a, a upravo je taj postupak danas predmet sudskog spora. Ubrzo nakon izbijanja afere podnio je ostavku na mjestu glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza, i to neposredno prije sjednice Izvršnog odbora. Odluku je donio nakon razgovora s predsjednikom Marijanom Kustićem i članovima Izvršnog odbora, poručivši kako ne želi biti razlog narušavanja jedinstva Saveza niti štetiti njegovu ugledu.

Pritisak na Svetinu trajao je mjesecima, među ostalim i zbog zahtjeva Hajduka i Dinama za njegovom smjenom, koji su postojali i prije najnovije afere. Dodatne kritike izazvao je i njegov susret sa Zdravkom Mamićem u hercegovačkom restoranu nakon posjeta Međugorju, što je dodatno oslabilo njegovu poziciju u vrhu Saveza.

Svetina je u HNS stigao 2021. godine kao izvršni direktor na prijedlog Marijana Kustića, a od travnja 2024. obnašao je dužnost glavnog tajnika, nakon usklađivanja naziva funkcije s propisima FIFA-e i UEFA-e. Izvršni odbor prihvatio je njegovu ostavku te je na prijedlog Kustića za glavnog tajnika imenovao dr. Josipa Tomaška, dotadašnjeg zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja.

U obrazloženju ostavke Svetina je istaknuo kako su uspjesi HNS-a utemeljeni na zajedništvu svih dionika te da u novonastaloj atmosferi smatra odgovornim povući se s dužnosti. Dr. Tomaško, koji u HNS-u djeluje od 2013. godine, ranije je obnašao više funkcija, uključujući tajnika mlađih reprezentativnih uzrasta i voditelja odjela međunarodnih poslova, a doktorirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu te završio prestižni Uefin program za nogometni menadžment.