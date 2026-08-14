Plavi će dio prihoda od doigravanja za LP donirati stradalima u požarima u Dalmaciji

Podijeli :

Sport Klub

Dinamo i klupska zaklada Nema predaje pokrenuli su humanitarnu akciju „Plavo srce za pogođene požarima“.

Zagrebački klub odlučio je dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv Vikinga donirati za pomoć stanovnicima područja Dalmacije koja su najteže pogođena požarima.

Uoči susreta koji se u utorak igra na Maksimiru, Dinamo je pritom izrazio podršku vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svim stanovnicima pogođenih područja.

Klub je ovom akcijom još jednom istaknuo važnost solidarnosti i pomoći zajednici u trenucima velikih požara.

“Dok su naše misli i osjećaj zahvalnosti uz hrabre vatrogasce koji se neumorno bore s požarima u Dalmaciji, kao i uz sve ljude koji su njima pogođeni, GNK Dinamo i Dinamova zaklada Nema predaje odlučili su pomoći”, objavio je Dinamo.