Plavi će dio prihoda od doigravanja za LP donirati stradalima u požarima u Dalmaciji

Dinamo i klupska zaklada Nema predaje pokrenuli su humanitarnu akciju „Plavo srce za pogođene požarima“.
Zagrebački klub odlučio je dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv Vikinga donirati za pomoć stanovnicima područja Dalmacije koja su najteže pogođena požarima.
Uoči susreta koji se u utorak igra na Maksimiru, Dinamo je pritom izrazio podršku vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svim stanovnicima pogođenih područja.
Klub je ovom akcijom još jednom istaknuo važnost solidarnosti i pomoći zajednici u trenucima velikih požara.
“Dok su naše misli i osjećaj zahvalnosti uz hrabre vatrogasce koji se neumorno bore s požarima u Dalmaciji, kao i uz sve ljude koji su njima pogođeni, GNK Dinamo i Dinamova zaklada Nema predaje odlučili su pomoći”, objavio je Dinamo.
“Pozivamo sve članove i navijače da u utorak ispune Maksimir, pruže podršku našoj momčadi i svojim dolaskom budu dio ove zajedničke, plave geste solidarnosti i pomoći onima kojima je ona sada najpotrebnija”, stoji u priopćenju.
Dinamo je na kraju još jednom zahvalio svima koji sudjeluju u gašenju požara i zaštiti ljudi, domova i prirode te izrazio podršku stanovnicima pogođenih područja.
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