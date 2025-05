Pjaca: Očekujem lijep derbi na Poljudu, nadamo se kiksu Rijeke

Podijeli :

DSC_3960 via Guliver

Krilni napadač Dinama osvrnuo se na aktualnu sezonu i strahovito napetu borbu za naslov.

Borba za naslov prvaka u HNL-u bliži se svom klimaksu. Nakon što je Hajduk nizom blijedih predstava i rezultata praktički ispao iz utrke za titulu, troboj se pretvorio u dvoboj između Rijeke i Dinama.

Modri pod vodstvom v.d. glavnog trenera Sandra Perkovića već nalikuju na onu momčad koja je godinama unazad dominirala hrvatskim nogometom, međutim Rijeka je na vodećoj poziciji i sve ima u svojim rukama s dva kola do kraja prvenstva.

Marko Pjaca se prošle sezone dolaskom u Rijeku vratio u hrvatski nogomet te mu je naslov prvaka skliznuo iz ruku u zadnjim kolima, a sada mu kao članu Dinama prijeti vrlo sličan scenarij. Upravo je povodom dramatičnog finiša sezone Pjaca dao intervju za Sportske Novosti, a za početak se osvrnuo na ovu, pomalo paradoksalnu sezonu za Dinamo u kojoj su briljirali u Ligi prvaka, ali mučili u HNL-u:

“Pa jest, istina, nesvakidašnja je, čudna situacija, kao i sezona po puno pitanja. Generalno, SHNL je po nas prošao s mnogo kikseva, bio je nepredvidljiv, ne samo za nas, već za sve klubove. Konačno, prvak će, ako se ne varam, biti onaj s najmanje bodova otkad je Lige 10. Što se nas tiče, imali smo i dobrih i loših utakmica, sada se, eto, čupamo, tako da, zanimljivo za nekoga sa strane, a za nas, što se SHNL-a tiče slojevito, a što se Europe tiče – odlično.”

Pokušao je detektirati probleme Dinama u aktualnoj sezoni:

“Da ja ili bilo tko drugi znamo razlog, riješili bismo ga puno prije. U nogometu postoji puno faktora, nama sezona doista nije dobra, ali da bi se našao sukus svega, trebat će neka podrobnija analiza. Jer, da se sve to moglo riješiti u hodu, imali bismo bolju sezonu. Kada gledam ovaj Dinamo, znam itekako da je kvaliteta tu, jer ne možeš slučajno skupiti 11 bodova u Ligi prvaka, no onda dođemo do SHNL-a, gdje se samo nadam da ćemo ga ‘izvući’ onako kako priželjkujemo.”

Dinamo ne ovisi sam o sebi već se mora nadati kiksu Rijeke u jednom od posljednja dva kola, a derbi između Hajduka i Rijeke (18. svibnja) apostrofira se kao najvažnija utakmica sezone. Ipak, obzirom kako je Hajduk praktički ispao iz borbe za naslov, u hrvatskoj se javnosti počelo teoritizirati o tome da Splićani neće ‘punom snagom’ igrati protiv Rijeke kako bi zaustavili Dinamo na putu do titule. Ipak, Pjaca ne vjeruje u taj scenarij:

“Kao sportaš i kao netko tko je odgojen da se maksimalno trudi za klub koji igra, ne vjerujem da će bilo tko razmišljati na neki drugi, za sport opscen način. Ne, osobno ne razmišljam o takvim stvarima. Bilo bi nepošteno prema drugima, ali, kažem, primarno prema sebi. S moje strane, očekujem lijep derbi na Poljudu, koji ćemo mi posebno pratiti, a na kraju će pobijediti bolji. To je i jedino normalno. Drugo je ono što želim i priželjkujem; da će za nas završiti dobro i da ćemo mi odraditi svoj dio posla dobro, a onda se nadati i drugim rezultatima u našu korist.”

Ofenzivac Dinama ne skriva kako Modri navijaju za kiks Rijeke:

“Ma fokusirani smo samo na sebe jer primarno mi moramo dobiti zadnje dvije. A ako to ostvarimo, naravno da se nadamo da će Rijeka kiksati u jednoj od preostale dvije utakmice.”

Cijeli intervju možete pročitati OVDJE.