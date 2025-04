Pjaca: Jako čudna sezona, moramo ići na sve pobjede do kraja

Utakmicu je za Max Sport komentirao junak dvoboja Marko Pjaca.

“Definitivno nije bilo lako, bio je to pravi derbi. Ušli smo s pravim pristupom, dominirali smo u prvom poluvremenu i možda mogli zabiti koji gol više. Na kraju je to pobjeda i to je jedino bitno. Što je trener rekao, mi smo to ostvarili. Nije bilo lako nakon Gorice, a i u cijeloj sezoni, nismo na razini koju bismo željeli, nećemo si lagati. Ali nadam se da ćemo u konačnici pokazati da možemo bolje. Jako čudna sezona, kako za nas, tako i za Rijeku. Nismo onako konkretni kako smo znali biti prošlih godina. Mi moramo ići na sve pobjede do kraja sezone i odigrati kao protiv Rijeke”, poručio je Pjaca.