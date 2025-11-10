Pitali smo vas treba li Dinamo smijeniti Kovačevića, evo kako ste glasali

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Mariju Kovačeviću dobrano se užarila trenerska fotelja na Maksimiru i sve je više onih koji traže njegovu smjenu.

Nakon već četvrtog poraza Dinama u samo 13 kola SHNL-a, mnogi su mislili kako će taj podbačaj u Puli protiv Istre 1961 biti presudan i sudbonosan za trenera Marija Kovačevića.

U anketi smo vas pitali smatrate li da Dinamo treba smijeniti Kovačevića il ne, na što je vas 61% odgovorilo da treba. Smjenu nije podržalo 32% anketiranih, dok je 8% odgovorilo da ih ta tema ne zanima. Uzorak je bio od gotovo 1300 čitatelja.

Iako je dojam da je i dobar dio navijača Dinama na drugim platformama također za smjenu Kovačevića, od toga čini se neće biti ništa. Barem ne u ovoj pauzi.

Prema neslužbenim informacijama iz dobro obaviještenih izvora na Maksimiru, prvi čovjek Dinama Zvonimir Boban ostaje uz Kovačevića, a smjena trenera uopće nije bila tema sastanka u ponedjeljak.

Dakle, Kovačević ide dalje, ali je jasno kako sve brže troši kredite te kako Bobanovo povjerenje nije i ne može biti neograničeno. Svjestan je toga i bivši trener Slaven Belupa kojemu bi svaka sljedeća utakmica nakon prvenstvene pauze mogla biti kvalifikacijska.