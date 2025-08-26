Pirova pobjeda Sturma: Bodo prvi put u Ligi prvaka!

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Bodo Glimt postao je treći norveški klub koji se plasirao u Ligu prvaka u povijesti, poslije Rosenborga i Moldea.

Norveški Bodo/Glimt sve je obavio u prvom susretu porazivši Sturm sa 5-0. Uzvrat u Grazu dobio je domaćin s nedovoljnih 2-1.

Bodo je uspio – napokon se plasirao u elitno natjecanje. Iz četvrtog pokušaja, trećeg u doigravanju, momčad koja je prošle sezone igrala polufinale Europske lige konačno se probila među 36 najboljih ekipa Europe.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Mathiasa Jorgensena, izjednačio je Seedy Jatta u 30. minuti, a pobjedu Sturmu donio je Tim Oermann u 73. minuti.

Posljednja četiri putnika u Ligu prvaka saznat ćemo u srijedu kada se sastaju Karabag – Ferencvaros (3-1), FC Kopenhagen – Basel (1-1), Benfica – Fenerbahče (0-0), te Club Brugges – Rangers (3-1).