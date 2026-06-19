Pirić: Hajduku želimo osigurati od pet do deset milijuna eura godišnje i pomoći u dovođenju igrača

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Robert Matić / Hajduk.hr

Dok se na Poljudu čeka službena ponuda tvrtke WhiteBit, među navijačima Hajduka posljednjih dana kruže brojne informacije o tome kolika bi mogla biti vrijednost potencijalne suradnje s ukrajinskom kompanijom.

O svemu je za Sportske novosti govorio Ivica Pirić, bliski prijatelj i poslovni partner vlasnika WhiteBita Volodimira Nosova.

Prema njegovim riječima, službena ponuda trebala bi stići početkom idućeg tjedna.

“Službena ponuda WhiteBita doći će u Hajduk u ponedjeljak ili utorak. Riječ je o ugovoru kojim bi bilo zajamčeno petogodišnje sponzorstvo u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna eura neto, odnosno dva milijuna godišnje. U tom će ugovoru biti i puno bonusa koji bi trebali povećati naše sponzorstvo u tih pet godina”, kazao je Pirić.

No, tvrdi kako to nije konačan opseg planiranih ulaganja.

“Naš je plan Hajduku osigurati najmanje 5 do 10 milijuna eura godišnje. I još smo na te iznose spremni dodatno financijski pomoći u dovođenju pojedinih igrača koji bi trebali osnažiti Hajduk igračkom klasom.”

Posljednjih dana pojavile su se i brojne špekulacije o tome što bi WhiteBit i ljudi okupljeni oko projekta mogli tražiti zauzvrat. Pirić takve navode odbacuje.

“Ne tražimo ništa. Svašta se priča i piše, toliko gluposti koje nemaju veze s istinom. Ne tražimo dionice, postotke, kamate, ni bilo što četvrto ili peto. Hajduk je u evidentnom financijskom problemu i mi mu želimo pomoći.”

O mogućem ulasku u klupsku strukturu zasad nije želio govoriti konkretnije.

“O tome ćemo još razgovarati, a hoću li i na koji način ući u klub odlučit će ljudi koji imaju mandat za takve odluke“, poručio je Pirić, a cijeli intervju možete pročitati OVDJE.

Sada se na Poljudu s velikim zanimanjem očekuje službena ponuda i detalji mogućih dodatnih ulaganja, koja bi mogla imati značajan utjecaj na budućnost kluba i njegovu konkurentnost u domaćim i europskim natjecanjima.