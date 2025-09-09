Piksi nakon debakla: ‘Ovo je apsolutna realnost! Tko god je igrao večeras, sigurno bi izgubili’

Podijeli :

Izbornik Srbije, Dragan 'Piksi' Stojković izašao je pred medije nakon debakla protiv Engleske.

Nogometaši Engleske učvrstili su se na prvom mjestu skupine K europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Viceprvaci Europe deklasirali su Srbiju s visokih 5:0 na ‘Marakani’.

Engleska je mnogo bolje otvorila utakmicu u Beogradu, a suparnika je slomila u završnom dijelu prvog poluvremena. Postigli su Englezi dva pogotka u samo tri minute, a Kane u 33. i Madueke u 35. minuti su bili strijelci za 2-0.

U 52. je Konsa povećao na 3-0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5-0.

Dragan Stojković, izbornik Srbije nalazi se na udaru kritika, a navijači su ga već prije utakmice, pri izlasku na teren ‘počastili’ glasnim zvižducima.

Upravo je to bio povod za prvo pitanje koje je srpski izbornik dobio na konferenciji za medije nakon utakmice.

„Ljudi imaju pravo na mišljenje i da iskažu nezadovoljstvo. Kao što su oni nezadovoljni porazom, tako sam i ja nezadovoljan igrom i rezultatom”, započeo je Stojković te nastavio s analizom utakmice.

„Englezi su opasan protivnik, ovo je apsolutna realnost tko smo i gdje se danas nalazimo u odnosu na njih. Pripadaju samom vrhu europskog nogometa, eliti, dominirali su i zasluženo pobijedili. Ničim nismo zaslužili bolji rezultat.”

‘Piksi’ tvrdi kako se prije utakmice pribojavao ovakvog scenarija:

„Kao što je Španjolska razbila Tursku 6:0, tako sam se i bojao što će se dogoditi s nama. Englezi su u punoj formi, igraju utakmice u ritmu srijeda–subota. Naši nogometaši fizički nisu mogli parirati. Pogotovo jer mnogi ne igraju u svojim klubovima. Ne pripadamo skupini reprezentacija kao što su Španjolska, Njemačka, Francuska. Poraz je došao u pravo vrijeme! Da se probudimo i u listopadu budemo puno bolji, na višoj razini…“

Objasnio je taktičke zamisli koje je imao pred utakmicu:

„Ideja je bila da napravimo balans u momčadi. Da se obrambenoj liniji olakša posao, zato su te pozicije zauzeli Nedeljković i Birmančević. Zadatak nam je bio da kroz igru zaprijetimo protivniku. U drugo poluvrijeme ušli smo ofenzivnije i primili golove koje nismo smjeli.“

Stojković još uvijek vjeruje u prolaz te mu je pažnja usmjerena na 11. listopad i susret protiv Albanije koji će biti ključan u borbi za drugo mjesto:

„Gledamo naprijed, listopad je pred nama… Čeka nas susret s Albanijom, ključan za drugo mjesto.“

Izbornik Srbije preuzima odgovornost za ovaj poraz:

„Naravno da sam odgovoran, kao izbornik. Ne biste kritizirali doktore, fizioterapeute… Opet se vraćam na priču: tko god da je večeras igrao, nama nije bilo spasa. Ne znam ni kako smo protiv Španjolske odigrali 0:0 u Ligi nacija. Jednostavno, nama nije mjesto među najboljim reprezentacijama Europe.“