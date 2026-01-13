Pierre-Gabriel otišao kod Đalovića u Tursku, uskoro se očekuje službena potvrda

Na X-u su se pojavile fotografije Pierre-Gabriela sa šalom novog kluba, iako detalji transfera još nisu poznati.

Yeni transferimiz Ronael Pierre Gabriel şehrimize gelmiştir. Oyuncumuza şanlı Kayserispor formamız altında nice başarılar diliyoruz. Büyük Kayserispor camiamıza hayırlı olsun.#Kayserispor | #KapalıKale pic.twitter.com/VBZHBxGKJN — Çetin UZUNOĞLU (@cetinUzunoglu2) January 13, 2026

Pierre-Gabriel se još početkom rujna nije našao na popisu za Europsku ligu, što je bio znak da Mario Kovačević i Dinamo više ne računaju na njega. Iako je tada kao razlog navedena ozljeda, pauza je potrajala gotovo do kraja polusezone.

Francuz je u nekoliko navrata prijavio bolove, a ove sezone je za Dinamo odigrao tek 24 minute, u derbiju protiv Hajduka. Ugovor mu je trajao do ljeta, a plaća mu je bila oko 750 tisuća eura.

Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao iz Nantesa kao slobodan igrač u ljeto 2024. Za St. Etienne, Montpellier, Nantes i Brestois odigrao je 124 utakmice u Ligue 1.

Za Dinamo je u 52 nastupa postigao četiri gola i upisao četiri asistencije, a prošle sezone posebno je briljirao protiv Hajduka, zabivši na Poljudu i Maksimiru.