Petru Sučiću cijena narasla za čak 10 milijuna eura, Baturina u padu

Sučić (22), koji je ovog ljeta stigao u Inter iz Dinama za 14,6 milijuna eura, nastavlja snažan rast vrijednosti. Nakon lipanjskih 14 i listopadskih 20 milijuna, prema najnovijoj procjeni skočio je na čak 30 milijuna eura, a s Interom ima ugovor do 2030. godine.

Nijemci i Francuzi žele Vlašića, no Torino ima plan kako ga zadržati Otkazan ogled Modrićevog Milana s ‘hrvatskim’ Comom u Australiji

Pad bilježi Martin Baturina, veznjak Coma, kojem je vrijednost smanjena na 18 milijuna eura, dva manje nego ranije.

Vrijednost kapetana Vatrenih Luke Modrića, veznjaka Milana, ostala je na četiri milijuna eura. Ofenzivcu Torina Nikoli Vlašiću cijena je porasla s osam na devet milijuna, dok je veznjaku Bologne Nikoli Mori vrijednost skočila s 4,5 na 6,5 milijuna eura.

Najveći pad zabilježio je Mario Pašalić, veznjak Atalante, kojem je vrijednost pala s 10 na sedam milijuna eura.