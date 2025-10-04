Petković novim golom osigurao prvu pobjedu Kocaelispora ove sezone

Podijeli :

Instagram/Kocaelispor

Hrvatski nogometaš Bruno Petković postigao je novi pogodak u dresu turskog prvoligaša Kocaelispora koji je u osmom kolu turske Superlig ostvario premijernu pobjedu.

Do ove subote Kocaelispor je bio posljednji na ljestvici s dva remija i pet poraza, ali je u aktualnom kolu kao domaćin svladao Eyupspor s minimalnih 1-0 i time se pomaknuo na 15. mjesto ljestvice.

Igrač odluke bio je Petković koji je u 85. minuti bio miran i precizan kod udarca s bijele točke te je pogodio za tri boda svoje nove momčadi. Petkoviću je to bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone. Nalazi se na diobi četvrtog mjesta ljestvice strijelaca.