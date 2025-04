Petković: Cannavaro mi nije dopustio reći istinu. Nekada sam neugodan, pričat ćemo na sudu

Podijeli :

Ulrik Pedersen/Cal Sport Media via Guliver

Na današnjoj Dinamovoj konferenciji za medije uoči subotnjeg dvoboja protiv Osijeka, koji se igra u sklopu 29. kola SuperSport HNL-a, javnosti su se obratili predsjednik uprave Zvonimir Manenica, privremeni trener Sandro Perković te iskusni igrači Arijan Ademi i Bruno Petković.

Najviše pažnje privukle su izjave upravo Bruna Petkovića, koji se otvoreno osvrnuo na aktualnu atmosferu u svlačionici – pitanje koje je u posljednje vrijeme sve glasnije u javnosti, posebice nakon treće trenerske smjene u jednoj sezoni. Na pitanje je li svlačionica razjedinjena, Petković je odgovorio:

“Svašta se piše i priča, ali mi igrači znamo da moramo biti zajedno. Nije lako, ni rezultati ni situacija nisu onakvi kakve želimo, ali to nas ne smije dodatno dijeliti. Nema podjela – svlačionica je ujedinjena, a sad je najvažnije da svi vučemo u istom smjeru do kraja sezone.”

Dodao je i da je svima u momčadi jasno da nisu ispunili očekivanja te da osjećaju odgovornost prema navijačima i klubu:

“Kritike su zaslužene, ali još imamo za što igrati. Svaki od preostalih osam kola je prilika da pokažemo karakter i vratimo barem dio povjerenja.”

“Baturina je jedan od najvećih talenata koji je bio u Dinamu, on će završiti u velikom klubu. To je momak koji donosi klasu više cijeloj svlačionici”,

Petković se na današnjoj konferenciji za medije osvrnuo na brojna događanja u posljednja tri mjeseca: “Puno toga smo zadnjih dana pisali i čitali, to utječe na ekipu. Svjesni smo krize rezultata i igre, situacija je takva da trebamo spustiti glavu i raditi.

Bez obzira na sve pokušaje destabilizacije, snosimo veliku odgovornost mi igrači. Možda sam nekad ja trebao stati više u obranu svoje ekipe. Možda ja, kad uđem u Puli, trebam smiriti situaciju, a ne donositi dodatan nemir.

Svaki treba krenuti od sebe, to je jedini pravi put koji nas može vratiti. Nije sve izgubljeno. Trebamo odraditi zadnjih osam kola do kraja i uzdignute glave i profesionalno odraditi ovo. Svaki zvižduk na kraju utakmice boli, no to su takve situacije u nogometu. Jedine isprike i opravdanja moramo pružiti navijačima. Nećemo kaljati obraz i ugled kluba.”

Na pitanje o svojoj formi je rekao: “Moja fizička forma? Spreman sam, ali nedostaje mi ritam utakmica. Samim time je i moja lošija predstava u Puli dokaz toga. Jesam li iz Pule putovao osobnim automobilom? Odgovorit će vam naš vozač autobusa.

Ne želim voditi medijski rat. S mnogima od vas nisam imao loš odnos. Na temelju rekla-kazala izmišljate informacije, a imate toliko stvari i problema o kojima možete pisati.”

“Mnogima od vas ne pašem, nekada znam biti neugodan. Ne lažem nikoga. Fabio mi prije Osijeka nije dozvolio da idem na konferenciju za medije, kada sam ja ‘bio pretučen’. Tada sam ja htio ići očistiti svoje ime. Je li to pokušaj destabilizacije? Vi stvarate javno mnijenje, ljudi preko vaših informacija kreiraju svoja mišljenja.

Apsolutno mediji nisu krivi za ovu situaciju, no ne dolijevajte ulje na vatru. Razumijem da negativno više klikova donese, ali dajte podršku nekad, kritizirajte nekad. Ali budite realni. Nije to alibi, apsolutno je naša krivica. Ali nemojte izmišljati stvari koje ne postoje.”

Smatra da Dinamo može pobijediti sve utakmice do kraja sezone: “Apsolutno možemo pobijediti osam za redom, imamo najkvalitetniji roster igrača. Dok sam živ, uvijek sam bio optimist. Uvijek sam vjerovao u sebe, nekad i previše.” Ove sezone Petković je upisao 20 nastupa. Zabio je šest golova te triput asistirao, a na terenu je proveo 1008 minuta.