Perković: Treba priznati da igrači koji su dovedeni nisu bili na razini Dinama

Sandro Perković, bivši trener Dinama, imenovan je novim glavnim trenerom armenskog prvoligaša Noaha.

Perković je privremeno preuzeo Dinamovu klupu nakon odlaska Fabija Cannavara, a pod njegovim je vodstvom momčad zaigrala znatno bolje i do posljednjeg kola bila u borbi za naslov prvaka SuperSport HNL-a.

Unatoč solidnim rezultatima, Dinamo se odlučio za Marija Kovačevića kao trajno rješenje na klupi, što je Perkovića potaknulo da krene u samostalnu trenersku karijeru. Odlučio je prihvatiti ponudu iz Armenije, gdje će pokušati ostvariti trenerski iskorak s klubom Noah.

U Noahu se već očekuje nekoliko pojačanja iz HNL-a, uključujući Alena Grgića iz Slaven Belupa, a Perković aktivno radi na slaganju momčadi koja bi mogla konkurirati u armenskom prvenstvu i europskim kvalifikacijama.

“Odlično sam primljen, ljudi su srdačni i čine sve kako bi mi pomogli u prilagodbi na novu sredinu. Inače, klub u Erevanu gradi moderni kamp, bit će gotov za dva mjeseca, pa ćemo imati doista izvanredne uvjete za treniranje i pripremu utakmica“, rekao je Perković u intervju za Sportske novosti i objasnio kako je došlo do razlaza s Dinamom:

“Razgovor sa Zvonimirom Bobanom bio je vrlo korektan, mogao sam ostati u novom stručnom stožeru, ali nekako sam osjetio kako je došlo vrijeme da krenem dalje, da moram stvarati karijeru prvoga trenera. I Boban mi je dao potporu u toj odluci”.

Nakon toga se osvrnuo na svoj rad u Dinamu.

“Neovisno o tome kako je sve završilo, smatram da smo napravili dobar posao u tih završnih osam utakmica. Šest pobjeda, te po jedan remi i jedan poraz bio je naš učinak. Pobijedili smo u derbijima, što do tada ni jedanput nismo napravili prošle sezone. Primili smo osjetno manje pogodaka nego do trenutka kad sam preuzeo momčad, u 28 utakmica tijekom sezone naša se mreža tresla čak 38 puta, a u posljednjih smo osam dvoboja primili samo tri gola. I sve to govori kako smo napravili opipljivi pozitivni pomak, ali “kiksevi” s Goricom i Lokomotivom stajali su nas naslova”, rekao je Perković i analizirao Dinamovu lošu sezonu:

“Ne postoji odgovor koji se može sročiti u jednoj rečenici, sve je znatno kompleksnije i bilo je dosta čimbenika koji su utjecali na sve što se događalo. Primjerice, velik nam je dio sezone bio obilježen ozljedama ključnih igrača, na Petkovića praktički nismo mogli računati od listopada. Pa su pola jeseni izgubili Mišić i Sučić, ozljede su mučile Ademija i Theophilea.