Perković nakon kiksa Dinama u Gorici: ‘Nemam što zamjeriti igračima’

Podijeli :

YouTube/GNK Dinamo Zagreb

Privremeni trener Dinama podijelio je dojmove nakon poraza na gostovanju kod Gorice.

U susretu 31. kola HNL-a Gorica je kao domaćin svladala Dinamo sa 1-0 (0-0).

Strijelac jedinog gola bio je Adrion Pajaziti u 67. minuti.

Ovim porazom, Dinamo je napravio još jedan veliki korak unazad u borbi za naslov. Modri su ostali treći sa 52 boda, četiri manje od Rijeke i Hajduka koji će svoje susrete 31. kola igraju kasnije u srijedu.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao privremeni trener Dinama – Sandro Perković:

“Čestitke na tri boda, ne mogu puno zamjeriti svojim igračima, igrali smo dobro u prvom pol i dominirali. Imali smo šansi za okrenuti na svoju stranu, ali nije bilo preciznosti. Kako to bude u nogometu, kad ne zabiješ, dobiješ gol”, rekao je Perković na početku.

Perković na raspolaganju nije imao Petkovića, a Ademi je zadobio ozljedu tijekom utakmice u Turopolju:

„Bruno Petković je dobio virozu, a za Ademija je još prerano za reći, napravit ćemo pretrage, no ne izgleda dobro. Nedostajalo nam je preciznosti danas, to je takva utakmica. U Šibeniku smo rano zabili pa je bilo laganije, a znali smo da nas čeka teška utakmica i pripremili smo se za to. Nemam što prigovoriti svojim igračima, nedostajalo nam je samo preciznosti”, dodao je.

Perković je izvadio Sučića iz igre u 61. minuti, a novinare je zanimalo kako budući igrač milanskog Intera reagira na zvižduke koji su se mogli čuti s tribina:

„Nema neki razlog za Sučićev izlazak iz igre, želio sam da s kapetanom dobijemo silinu i energiju, koju on prikazuje kroz godine. Početni zvižduci su bili za zadržavanje vremena Goričinih igrača, jer smo u prvom poluvremenu dominirali utakmicu, pa ne mislim da je to tad bilo zbog toga. Zahvaljujem navijačima na dolasku u velikom broju”, rekao je još Perković.

Tvrdi kako će se Modri još uvijek boriti za naslov:

„Fali nam konzistentnost, ne možemo povezati tri-četiri utakmice s pobjedom, a prvak je najčešće onaj koji to napravi. No, dokle god postoji šansa, mi ćemo se boriti. Nakon utakmice si sve zamjeram, to je tako u nogometu. Ademi dobro izgleda na treninzima, teško je odabrati igrače, jer svi dobro rade. Ipak, kad izgubite, onda je nakon utakmice lako reći što je trebalo napraviti”, zaključio je Perković.