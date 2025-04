Perković: Imamo sreće da smo još u borbi za naslov. Ovo je finale, mi ćemo pobijediti!

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo u nedjelju od 18:45 sati na Maksimiru dočekuje Rijeku u velikom derbiju 32. kola SuperSport HNL-a, a ulog ne može biti veći – bodovi koji mogu prelomiti borbu za naslov prvaka.

Unatoč nedavnom porazu od Gorice (1:0), Dinamove šanse za osvajanje trofeja i dalje žive zahvaljujući posrtajima konkurenata – i Rijeka i Hajduk nisu iskoristili svoje prilike. Sada je sve ponovno u rukama Modrih, a pobjeda nad izravnim rivalom mogla bi značiti ogroman iskorak prema vrhu.

Trener Dinama Sandro Perković u najavi utakmice bio je jasan:

“Ušli smo u samu završnicu. S obzirom kakva nam je sezona, sretni smo da smo u utrci ua prvaka i to ćemo probati iskoristiti. Rijeka igra odlično, ali želimo tri boda i tako ćemo se i postaviti.”, najavio je u startu Dinamov trener Perković i osvrnuo se na zdravstveno stanje u svlačionici.

“Ademija smo sigurno izgubili za Rijeku, vidjet ćemo za kasnije, hoće li biti spreman za iduće utakmice. Petković je u treningu, nakon 10 dana viroze nije u idealnom stanju, vidjet ćemo koliko ćemo ga koristiti, zna se koliko je važan. Ristovski? Isto ćemo vidjeti do utakmice.”

Kakva je atmosfera u svlačionici nakon poraza od Gorice?

“Nakon dvije pobjede je atmosfera bila sigurno bolja nego nakon Gorice. Momčad je svjesna da nije bilo dobro i da će najbolje od sebe pokazati u nedjelju.”

Rijeka isto igra promjenjivo, ali uvijek najbolje protiv Dinama i Hajduka.

“U svim ligama su sve momčadi motivirane protiv najboljih, nama je tako stalno. Rijeka igra dobro, zna se tko što radi, opasni su iz prekida, kompletna momčad. Drugu godinu zaredom su u konkurenciji za naslov. Čestitam im na tome! U nedjelju igramo finale, to finale ćemo mi pobijediti.”

Nakon Gorice je rekao da igračima nema što zamjeriti. Je li možda vrijeme da nekome nešto zamjeri?

“Nakon što smo pronalazirali utakmicu, imali smo dominaciju, kad gledate brojke, udarce na gol… No, nedostajalo je proaktivnosti, karaktera, prvi sam očekivao više žara i energije, to nismo dobili. Očekujem kvalitetnu reakciju i siguran sam u to. U nogometu postoje tehnika, taktika, psihološka i kondicijska priprema, a kad podvučete crtu, onda je tu karakter. Siguran sam da ćemo u nedjelju vidjeti karakter!”

Hoće li biti velikih promjena u momčadi?

“Ne može se puno u dva dana promijeniti, ali bit će nekih promjena.”

Je li poraz na Rujevici (4-0) možda dodatan motiv za njegove igrače?

“Najveći motiv je ta situacija da nakon ovakve sezone još živimo u borbi za naslov. Poraz u Rijeci bio je bolan, ozbiljan šamar i on će nam biti motivacija. Ne igra se za dojam, već za karakter, kažemo, to ćemo pokazati.”

S obzirom na sve što se događa u HNL-u, ima li Dinamo još pravo na kiks? Odnosno, može li i s remijem protiv Rijeke ostati u borbi za naslov?

“Svi govore da je prošlo kolo bilo čudno, izgubile su prve četiri momčadi. Jest, to je raritet, ali to govori i o našoj ligi, kompetitivna je i zahtjevna. Ne bih ulazio u špekulacije, mi smo fokusirani na našu izvedbu, da dokažemo da zaslužujemo dres Dinama i da ostanemo o konkurenciji do kraja.”

Rijeka dolazi u Zagreb bez četiri igrača (Djouahra, Radeljić, Oreč i Škorić). Koliko će to utjecati na izbor prvih 11 Dinama?

“Njihovi nedostaci neće utjecati na sastav Dinama, ali hoće na pripremu utakmice. Ali, imaju oni širok kadar, adaptirali su se na te izostanke i neće to utjecati na raspored snaga.”

Kako vidi svojeg kolegu Đalovića na klupi Rijeke?

“Đalović ima moj maksimalni respekt, rezultati govore sve o njemu. Momčad izgleda dobro, prvi su i u finalu Kupa, maksimalne pohvale kolegi Đaloviću.”