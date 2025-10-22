Perišićev PSV utrpao šest komada Napoliju, Conte: ‘To nije slučajnost’

Podijeli :

Mark Pain via Guliver Images

Nakon sinoćnjeg gostujućeg poraza 2-6 od PSV Eindhovena u Ligi prvaka, trener Napolija Antonio Conte podsjetio je da je već ranije govorio kako ih čeka teška sezona, jer je u klub stiglo devet novih igrača.

“Ovo je svakako razočaranje, ali to nije slučajnost. To je razina Lige prvaka, nemamo se na što žaliti, a pred nama je puno posla”, kazao je Conte za talijanske medije.

Ovo je prvi puta da je jedna momčad koju je vodio Conte primila šest pogodaka, a talijanski stručnjak je prije dolaska u Napoli trenirao Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham i Italiju.

“Prošle sezone osvojili smo Scudetto s vrlo ograničenim rosterom. U momčadi je vladalo jedinstvo, a igrači su pružali partije iznad svojih mogućnosti. Tijekom ljeta u ekipu je stiglo devet novih igrača. To je puno po mom mišljenju, ali bili smo prisiljeni to učiniti. Ja sam upozoravao da nas čeka teška sezona i nisam to govorio kako bi si stvorio alibi, već iz vlastitog iskustva.

Ja preuzimam svoj dio odgovornosti. No, sada ne smijemo očajavati, moramo stvoriti kemiju u ekipi kakvu smo imali prošle sezone. Za to treba vremena i strpljenja. Moramo nove igrače uvesti u mehanizam ove ekipe, ne samo na terenu već i u svlačionici”, napomenuo je Conte.

Nakon sedam kola Napoli je u domaćem prvenstvu na trećem mjestu, ima samo bod manje od vodećeg AC Milana. No, u Ligi prvaka ima tek tri boda, kod kuće je dobio Sporting, a u gostima je izgubio od Manchester Cityja i sinoć od PSV-a.