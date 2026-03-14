Perišićev PSV još jednom izgubio od Nejašmićevog NEC-a

U 27. kolu nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su upisali tek treći ligaški poraz u aktualnoj sezoni, kao gost je u Eindhovenu s 3-2 slavio NEC Nijmegen.

Nedavno su se ove dvije momčadi susrele u Nijmegenu, u polufinalu Kupa te je i tada pobijedio NEC koji se time plasirao u finale gdje će igrati protiv AZ Alkmaara.

Ove subote NEC je kod PSV-a poveo 2-0 i to zahvaljujući golovima Linssena u 20. i 38. minuti. Do kraja poluvremena PSV se uspio vratiti u igru te je na 1-2 smanjio golom Sildillia.

Međutim, odlični NEC je tijekom nastavka vratio dva gola prednosti. El Kachati je u 68. minuti naciljao domaću mrežu za 3-1. Sve što je PSV uspio napraviti do kraja jest smanjiti rezultat na konačnih 2-3, a strijelac je u 93. minuti bio Driouech.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao je cijelu utakmicu za PSV, baš kao i Darko Nejašmić, nekadašnji igrač Hajduka i Osijeka, u sastavu NEC-a.

PSV je i dalje uvjerljivo vodeći na ljestvici sa 68 bodova. Na drugom i trećem su mjestu Feyenoord i NEC Nijmegen, s tim da klub iz Rotterdama ima utakmicu manje.

