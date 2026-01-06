Perišić poslao poruku podrške Gvardiolu, evo što mu je napisao

Manchester City je u ponedjeljak potvrdio da je Joško Gvardiol u derbiju protiv Chelseaja (1:1) zadobio prijelom tibije desne noge te će kasnije ovog tjedna na operaciju.
Riječi podrške hrvatskom reprezentativcu i braniču Manchester Cityja pristižu sa svih strana, a među prvima mu se javio krilni napadač PSV-a i kolega iz reprezentacije Ivan Perišić:
“Vidimo se za koji misec, mašino“, poručio je uz njihovu zajedničku fotografiju.
Ovom ozljedom Gvardiol je ozbiljno upitan za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, što bi bio veliki udarac za Zlatka Dalića i Vatrene.
