VIDEO / Perišić odigrao cijelu utakmicu u novoj pobjedi PSV-a

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić odigrao je čitav susret za PSV iz Eindhovena u 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Twentea u Enchedeu u susretu 2. kola nizozemskog prvenstva.

Aktualni je prvak poveo autogolom Brunsa u 7. minuti, a konačni je rezultat postavio Schouten u 54. minuti.

Ivan Perišić odigrao je svih 90 minuta na desnom krilu u pobjedi PSV-a, poziciji na kojoj nastupa otkako je prošle sezone stigao u Eindhoven. Na Sofascoreu je dobio ocjenu 7.2, a posebno se istaknuo preciznim dugim loptama – svih pet pokušaja završilo je kod suigrača.

PSV je sezonu otvorio savršeno, s dvije pobjede u prva dva kola. Isti učinak zasad imaju NEC Nijmegen, Feyenoord i PEC Zwolle, pa je vrh ljestvice Eredivisie nakon starta potpuno izjednačen.