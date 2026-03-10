Perišić je preko njega zabio jedan od najvažnijih pogodaka u hrvatskoj povijesti, a sada se oprostio od reprezentacije

Podijeli :

Engleski 35-godišnji branič Kyle Walker objavio je u utorak da se oprašta od nastupa za reprezentaciju u čijem je dresu odigrao 96 utakmica.

Posljednji nastup je imao u lipnju prošle godine, kad je Engleska poražena od Senegala u prijateljskom dvoboju.

“Igranje za Englesku oduvijek je bila najveća čast u mojoj karijeri i nešto na što ću uvijek biti ponosan. Hvala svakom suigraču, treneru, menadžeru, dvanaestom igraču i svima iza kulisa koji su bili dio putovanja. Svaki urlik navijača gurao je momčad naprijed i radujem se što ću im se pridružiti kako bih podržao dečke na Svjetskom prvenstvu. Uspomene u dresu Engleske ostat će sa mnom zauvijek”, napisao je Walker u objavi na Instagramu.

Debitirao je u dresu “Tri lava” 2011., a sudjelovao je u svim najvećim ostvarenjima engleske reprezentacije u posljednjih 15 godina: polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, gdje su Englezi u produžetku izgubili od Hrvatske, te u porazima u finalima europskih prvenstava, 2021. u Londonu od Italije (u raspucavanju s 11 metara) te 2024. u Berlinu od Španjolske (2-1).

Povodom Walkerove odluke oglasio se i izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel:

“Znam da će mi se svi engleski navijači pridružiti u čestitkama Kyleu na nevjerojatnoj međunarodnoj karijeri. Iako sam s njim radio samo kratko vrijeme, uvijek sam bio svjestan da je bio jedan od engleskih velikana koji je u potpunosti prihvatio najveću čast predstavljanja svoje zemlje. Međunarodna karijera koja traje 14 godina i pet velikih turnira svjedoči o Kyleovoj predanosti. S velikim ponosom se može osvrnuti na svoje vrijeme s Tri lava.”