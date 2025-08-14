Perez u Real besplatno dovodi zvijezdu Liverpoola?

Podijeli :

Guliver

Vijest o prelasku zvijezde Liverpoola u Real Madrid donio je španjolski As.

Ibrahima Konate mogao bi 2026. bez odštete prijeći iz Liverpoola u Real Madrid.

Iako mu Liverpool nudi novi ugovor, španjolski velikan ga želi dovesti nakon isteka sadašnjeg, a francuski stoper navodno je već pristao. U Madridu će prije odluke procijeniti formu Edera Militaa i Davida Alabe nakon ozljeda, dok Antonio Rudiger, Dean Huijsen i Raul Asencio ostaju u planovima.

Konate prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, a u Liverpool je stigao iz RB Leipziga 2020. za 40 milijuna.