Perez novi mandat najavio s velikim vijestima: Vraća Modrića i Kroosa!

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(AP Photo/Claude Paris, File) via Guliver Image

Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez, prema navodima iz Španjolske, priprema veliko iznenađenje za navijače nakon što se očekuje njegova pobjeda na predsjedničkim izborima.

Jedna od prvih odluka u novom mandatu trebala bi biti povratak Luke Modrića i Tonija Kroosa u klupske strukture.

Dvojac koji je obilježio najuspješnije razdoblje moderne povijesti Real Madrida trebao bi preuzeti važne uloge u sportskom sektoru kluba. Za Luku Modrića predviđa se funkcija usko povezana s prvom momčadi, stručnim stožerom i svlačionicom.

U klubu smatraju da Modrićevo iskustvo, autoritet i duboko razumijevanje Realove kulture mogu biti ključni u razvoju novih generacija igrača. Njega u Madridu vide kao osobu koja odlično poznaje mentalitet kluba, dinamiku svlačionice i pritisak koji nosi igranje za Real Madrid, pa bi njegov utjecaj trebao biti posebno važan za mlade nogometaše, ali i najveće zvijezde.

S druge strane, Toni Kroos bi se trebao uključiti u rad stručnog stožera novog trenera Josea Mourinha te sudjelovati u sportskom planiranju, skautingu i dugoročnom razvoju klupske strategije.

Pérez želi zadržati kontinuitet uspjeha oslanjajući se na bivše igrače koji su godinama gradili identitet Reala na terenu. Povratak Modrića i Kroosa tako se vidi kao važan korak u stvaranju nove ere na stadionu Santiago Bernabéu, a njihov dolazak jedan je od ključnih planova u novom predsjedničkom mandatu.

Njihov utjecaj ne bi bio ograničen samo na rad s momčadi, nego bi imali važnu ulogu i u budućim transferima te u pomoći mladim igračima da se lakše prilagode pritisku igranja za najveći klub na svijetu.