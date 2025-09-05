‘Pazite, Allegri bi mogao izbaciti i Modrića jer mu se takvi igrači ne sviđaju’

Očekuje se da će veznjak idući tjedan stići u Milano nakon reprezentativnih obveza s Francuskom te debitirati protiv Bologne. Njegovim dolaskom dodatno se pojačava konkurencija u veznom redu, koji je već osnažen dolascima Jasharija, Riccija i Luke Modrića.

Kako Milan ne igra u Europi, predviđa se da će neki poznati igrači izgubiti mjesto u udarnoj postavi, a Antonio Cassano smatra da bi to mogao biti upravo Modrić:

“Allegri je gurao dolazak Rabiota, on je njegov čovjek i važan igrač koji u Serie A može napraviti razliku. On i Loftus-Cheek su klasične polušpice koje se sviđaju treneru. Pazite, dugoročno bi mogao izbaciti i Modrića jer mu se takvi igrači ne sviđaju, kao što se dogodilo u prošlosti s Pirlom”, rekao je Cassano za Viva El Futbol pa dodatno pojasnio svoje viđenje:

“Allegri je želio Rabiota. On je njegov čovjek i siguran sam da u Serie A može opet igrati jako dobro. Ali kažem vam, budite oprezni. Dugoročno bi Allegri mogao izbaciti Modrića. Modrić je tip nogometaša koji mu se ne sviđa. Za mene Modrić mora igrati, a tek onda dolaze svi ostali, ali jedno su Allegrijeve ideje i pripazite na ovo što vam govorim.”

Podsjetimo, Rabiot je surađivao je s Allegrijem u Juventusu, odigravši 160 utakmica.