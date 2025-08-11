Pavasović Visković: Hajduk mora ići u izgradnju novog stadiona. Kustić? Nije savršen, ali…

Podijeli :

HDTV

Novi predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, Ljubo Pavasović Visković, dao je intervju za klupski kanal HDTV u kojem je govorio o aktualnostima u splitskom klubu.

“Prošlo je devet godina od mog zadnjeg puta u Hajduku. Nisam se nadao da ću se ikad više vratiti u neku službenu ulogu u klubu, ali vrijeme je napravilo svoje i odlučio sam iskoristiti ovu situaciju koja se ukazala. Vidjet ćemo što će biti ovoga puta”, rekao je Pavasović Visković u uvodu pa usporedio svoj prvi mandat i početak novoga:

“Stadion je jedino što izgleda isto, možda malo lošije. Hajduk sada i Hajduk prije devet godina je razlika nebo i zemlja. Klub je dramatično napredovao jer je prvih nekoliko godina mog mandata on zapravo bio u stečaju i nije bilo ekonomske logike da ga se oživljava, ali klub se uspio spasiti od stečaja i dugovi su vraćeni.

Otkrio je i što Hajduk mora iskoristiti za stvaranje prednosti u odnosu na druge klubove u Hrvatskoj:

“Hajduk se mora vratiti omladinskoj školi, a nje nema bez kampa. To je ono što nam može biti prednost. Hajduk je “proizvod” koji ima svoje kupce i može prodati karata i VIP karata koliko god želi. Klub mora ići u izgradnju novog stadiona, jer, prema našim izračunima gubi pola milijuna do milijun eura po utakmici na potencijalnim prihodima od ulaznica”, rekao je novi predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, a onda se dotaknuo razlike između proračuna Grada Splita i Grada Zagreba:

“Novi stadion se ne može izgraditi bez financijske pomoći Vlade, grad Split to ne može financijski sam pokriti. U eteru se često uspoređuju proračuni Zagreba i Splita, a to je gotovo nemoguće uspoređivati. Mislim da je omjer 17/1 (na svaki euro koji ima Split, Zagreb ima 17 eura). Zagreb će dobiti dva nova stadiona, ali Zagreb to može platiti, dok Split ne može i to ljudima treba jasno reći.”

O povratku u Hajduk:

“Kad sam se odlučio vratiti u Hajduk, mnogi su me pitali što ti to treba, pa to je teško, to je muka i za to treba hrabrosti. Mislim da to nije tako, hrabrost je kada imate četvero djece i 1000 eura plaće, kad vam je netko u obitelji bolestan, otići u rat… Biti u Upravi Hajduka, to je lijepo. Volio bih promijeniti tu paradigmu, svi govore to je strašno, teško… Dok ta histerija oko kluba ne prestane, dok ne prestanu ludovanja (što ako Hajduk ne osvoji titulu?)…

Za mene je, uz Hajduk, najveći klub na svijetu Liverpool. Znate li koliko Liverpool nije osvojio titulu? 32 godine i je li u tom razdoblju prestao biti najveći klub na svijetu? Nije, niti jedne sekunde.”

Dotaknuo se i odnosa s HNS-om i Dinamom:

“Uvjetno govoreći, puno je zla posijano u hrvatski nogomet prije 10,15 godina, kada je on bio privatiziran u ime jedne obitelji. Svi znamo o čemu se radi i kako se radilo. Kada se bilo tko htio protiviti tome, nazivali su ga raznim imenima, a to je dovelo do loših odnosa.”

“Želim reći da Hajduk nikada nije imao problem s Dinamom. Dinamo je povijesno naš najveći konkurent, naš suparnik, prema kojemu ćemo se, barem se ja nadam, u budućnosti odnositi s poštovanjem, a to ćemo očekivati i od njih.”

Na pitanje smatra li da su “rovovi” preduboki, odnosno je li odnos Hajduka i saveza uništen Pavasović Visković rekao je:

“Ja ću izaći iz svakog “rova“ i pružiti ruku bilo kome, ako smatram da je to u interesu Hajduka. Moj interes u ovoj priči je samo i jedino Hajduk. Kustić nije savršen, kao i svaki čovjek ima vrline i mane, ali do sada nije napravio ništa čime bi se jako zamjerio Hajduku. Kustić ima opoziciju u savezu u kojoj su Svetina, Šprajcer…”

“To je moćna grupacija, koja pokušava vladati iz sjene i koja pokušava smijeniti Kustića ili ga natjerati da radi ono što oni žele. Ako se to dogodi, tada Hajduk mora jasno reći što se događa i da su ti ljudi “crvena crta“ preko koje klub neće prijeći. Ja vas uvjeravam da Hajduk neće razgovarati sa savezom koji vode Svetina, Šprajcer i ta ekipa…”