Pašalićeva Atalanta slomila Milan i dodatno ga udaljila od Europe

xNicolòxCampox via Guliver

U derbiju 33. kola Serie A, Atalanta je upisala veliku pobjedu na gostovanju kod Milana na San Siru – 1:0.

Tim trijumfom momčad iz Bergama značajno se približila poziciji koja vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone, dok će Milan svoju priliku najvjerojatnije tražiti kroz nacionalni Kup.

Presudan je bio jedan pogodak – Ederson je u 62. minuti zatresao mrežu nakon asistencije Zorteae Belanova.

Nakon izuzetno siromašnog i nezanimljivog prvog poluvremena, nastavak je ponudio znatno više uzbuđenja.

Milan je mogao do vodstva u 52. minuti, ali je nakon udarca Rafaela Leãa obrana Atalante sjajno reagirala u posljednji trenutak. Do kraja susreta najbolju je priliku imala Atalanta, no Mike Maignan obranio je pokušaj Lookmana.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je igrao do 80. minute.