Pašalić: Zadovoljan sam kako Hajduk igra, dajmo samo Garciji vremena

xDavidexCasentini IPAxSport via Guliver

Mario Pašalić nastavlja s odličnim igrama u dresu Atalante, za koju je ove sezone u 11 nastupa postigao dva pogotka i upisao tri asistencije.

“Fenomenalno. Od prvog dana imamo fantastičnu suradnju, naslonio se više-manje na principe prijašnjeg trenera Gasperinija, naravno s nekim svojim idejama. Mislim da od prvog dana stvarno dobro upijam njegove zahtjeve.

Istina, imamo možda i previše remija na početku sezone, međutim, dojma smo da smo u većini tih utakmica bili puno bolji suparnik, da smo kreirali više šansi. Rekao bih da jedino nedostaje kvalitetnija završnica kako bismo postizali više golova i upisivali više pobjeda. Ali mogu biti stvarno zadovoljan s trenutnim radom trenera Jurića”, rekao je hrvatski reprezentativac, a onda se osvrnuo na svoj bivši klub Hajduk:

“Stvarno sam zadovoljan kako Hajduk igra. Bilo je dosta kritika nakon ispadanja u Europi, no mišljenja sam kako trener Garcia zna svoj posao. Pokazao je to i u Istri, pokazao je ideju igre i, evo, malo po malo prenosi to na Hajduk, koji izgleda dobro, prvi je na ljestvici. Dajmo samo čovjeku vremena da radi u miru i vjerujem da će donijeti puno radosti navijačima Hajduka”, rekao je Pašalić o trenutačno prvom klubu HNL-a.