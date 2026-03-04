Pašalić zabio u prvoj polufinalnoj utakmici Talijanskoga kupa, završilo je neodlučeno s Laziom

Podijeli :

xDavidexCasentini IPAxSport via Guliver

U prvoj polufinalnoj utakmici Talijanskoga kupa u Rimu su Lazio i Atalanta odigrali 2-2, a pogodak za goste postigao je Mario Pašalić.

Pašalić je pogodio u 51. minuti za poravnanje na 1-1 nakon što je Dele-Bashiru (47) doveo Lazio u vodstvo. U 87. minuti Senegalac Boulaye Dia opet dovodi Rimljane u vodstvo, a Atalantu poraza spašava Yunus Musah u 89. minuti.

Toma Bašić zbog ozljede nije bio u sastavu Lazija.

Uzvratni dvoboj igra se za 22. travnja u Bergamu. U drugom polufinalu igraju Inter i Como (0-0).