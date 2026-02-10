Pašalić odigrao sjajnu utakmicu na 31. rođendan, evo kako su ga Talijani nahvalili

Podijeli :

xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver

Mario Pašalić je 31. rođendan obilježio asistencijom u vrijednoj pobjedi Atalante protiv Cremonesea (2:1) u 24. kolu Serie A, čime je njegova momčad ostala u utrci za Europu.

Hrvatski reprezentativac nosio je kapetansku traku i nastavio odličnu formu, nakon što je prije nekoliko dana zabio Juventusu u Kupu.

Atalanta pobijedila Cremonese, Pašalić upisao asistenciju

Atalanta je povela u 13. minuti, a ključan trenutak stigao je u 25., kada je Pašalić sjajnim proigravanjem asistirao Zappacosti za drugi pogodak. Gosti su u sudačkoj nadoknadi tek ublažili poraz.

Talijanski mediji posebno su istaknuli Pašalićevu ulogu u pobjedi.

“Pašalić je briljirao u momčadi Atalante koja ima snažan balkanski začin. Od deset igrača u prvoj postavi pet ih je iz te regije: Hrvat Pašalić, Crnogorac Krstović, Srbin Samardžić, Kolašinac iz BiH te Djimsiti iz Albanije”, piše Gazzetta Dello Sport.

Calciomercato je Pašalića ocijenio sedmicom, visokom ocjenom po talijanskim standardima, uz obrazloženje:

“Pokrenuo je nekoliko opasnih akcija. Dirigirao je igrom i napadima zahvaljujući svojoj svestranosti.”

