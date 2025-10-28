Partizan šokantno ispao od niželigaša u Kupu!

Domaćin je do povijesne pobjede stigao pogocima Mitra Ergelaša u 15. minuti te Marka Nikolića u 65.

Hrvatski golgeter pred transferom karijere, potpisuje za španjolskog velikana?!

Partizan, koji u svojoj riznici ima sedam trofeja Kupa, tako je neočekivano završio natjecanje već na startu. Beogradski velikan trenutačno zauzima drugo mjesto na ljestvici Superlige s 31 bodom, koliko ima i vodeća Crvena zvezda, ali Partizam ima lošiju gol-razliku i utakmicu više.

Mačva se, pak, nalazi na drugom mjestu u drugoj ligi s 28 bodova, sedam manje od vodećeg Zemuna.