Parma do minimalne pobjede nad Sassuolom u posljednjem kolu Serie A

xDavidexCasentini IPAxSportx via Guliver

Nogometaši Parme pred svojim su navijačima pobijedili Sassuolo s 1-0 u posljednjoj ovosezonskoj utakmici u talijanskoj Serie A.

Pobjednički pogodak postigao je Mateo Pellegrino u 80. minuti.

Parma je s 45 bodova privremeno skočila na 12. mjesto, a hoće li na njemu završiti ovisit će i o rezultatu utakmice Torino – Juventus, jer Torino za Parmom zaostaje jedan bod. Sassuolo je sezonu završio na 11. mjestu s 49 bodova.

Od 18 sati rezultatski nevažnu utakmicu će igrati Napoli i Udinese, a od 20.45 sati bit će odigrano preostalih pet dvoboja u kojima će za četiri kluba (Milan, Juventus, Como, Roma) ulog biti plasman u Ligu prvaka, a dva kluba se bore za opstanak (Lecce, Cremonese).