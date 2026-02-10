Paolo Tramezzani iznenadio novim angažmanom

Imenovan je trenerom ženske momčadi talijanskog prvoligaša Coma, s kojim je potpisao ugovor na godinu i pol. Riječ je o njegovom prvom poslu u ženskom nogometu.

Na klupu Como Women dolazi nakon otkaza Stefanu Sottiliju, a momčad se nakon 13 kola nalazi na osmom mjestu ženske Serie A. Tramezzani se tako vraća trenerskom poslu nakon oko šest mjeseci, otkako je napustio Cipar.

Tramezzani je Hajduk vodio u drugom dijelu sezone 2020./21. te izborio plasman u kvalifikacije za Europa ligu, ostvarivši u završnici pet pobjeda i remi protiv Dinama, a kasnije je radio u Al Faisalyju te dvaput u švicarskom Sionu.

U veljači 2024. preuzeo je Istru 1961, koju je podigao, ali je na kraju godine otišao u Yverdon. Posljednji angažman imao je u AEL Limassolu, gdje je smijenjen nakon četiri utakmice.