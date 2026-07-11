Paolo Maldini ima novi posao, pokušat će vratiti Italiju na pravi put

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xNicolòxCampox via Guliver Image

Talijanski nogometni savez odlučio je pokrenuti opsežnu reorganizaciju reprezentativnog sustava nakon razdoblja iznimno loših rezultata, a ključnu ulogu u tom procesu povjerio je jednoj od najvećih legendi talijanskog nogometa, Paolu Maldiniju.

Kako piše La Gazzetta dello Sport, bivši kapetan Milana i talijanske reprezentacije prihvatio je ponudu predsjednika Saveza Giovannija Malagòa te potpisao četverogodišnji ugovor. Maldini će obnašati funkciju tehničkog direktora i predsjednika projekta “Club Italia”, posebno osmišljene pozicije koja će mu omogućiti nadzor nad razvojem reprezentacije od mlađih selekcija do seniorske vrste, uključujući i sudjelovanje u izboru novog izbornika.

U cijelom projektu pridružit će mu se i Leonardo, njegov dugogodišnji suigrač i bivši suradnik iz Milana, koji će imati ulogu savjetnika. Njih dvojica već su uspješno surađivali u vodstvu slavnog talijanskog kluba, a sada će pokušati vratiti talijansku reprezentaciju među svjetsku elitu.

Jedan od prvih zadataka novog vodstva bit će imenovanje izbornika koji će predvoditi Azzurre u novom ciklusu. Već se neko vrijeme kao glavni kandidati spominju Antonio Conte i Roberto Mancini, a talijanski mediji navode kako je upravo Mancinijev povratak trenutačno najizgledniji.

Promjene dolaze u razdoblju jedne od najvećih kriza u povijesti talijanske reprezentacije. Italija je ostala bez plasmana na čak tri uzastopna Svjetska prvenstva, uključujući i posljednje izdanje, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo javnosti i dodatno povećalo pritisak na vodstvo Saveza.

Za Maldinija ovo predstavlja povratak u vrh talijanskog nogometa tri godine nakon odlaska iz Milana, gdje je obnašao funkciju tehničkog direktora. Ovoga puta očekivanja su još veća jer će biti jedan od glavnih ljudi zaduženih za povratak reprezentacije na razinu koja joj je godinama pripadala.

Maldini je tijekom igračke karijere izgradio status jednog od najboljih braniča svih vremena. Cijelu profesionalnu karijeru proveo je u Milanu, s kojim je osvojio brojne trofeje, među kojima se ističu pet naslova pobjednika Lige prvaka i sedam titula prvaka Italije. Bio je poznat po iznimnoj taktičkoj inteligenciji, pouzdanosti i sposobnosti igranja na više obrambenih pozicija.

Za talijansku reprezentaciju nastupao je od 1988. do 2002. godine te upisao 126 nastupa i postigao sedam pogodaka. Sudjelovao je na četiri Svjetska i tri Europska prvenstva, a najbliže osvajanju svjetskog naslova bio je 1994. godine, kada je Italija u finalu nakon izvođenja jedanaesteraca izgubila od Brazila.