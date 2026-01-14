PAOK bez Lovrena i Ivanušeca izborio polufinale grčkog Kupa

Podijeli :

(AP Photo/Giannis Papanikos) via Guliver Image

U srijedu navečer odigrano je derbi četvrtfinale u grčkom Kupu. Olympiakos je u Pireju ugostio svoje velike rivale PAOK. Na žalost njihovih navijača crveno-bijeli nisu uspjeli slomiti crno-bijele te je PAOK s 2:0 izborio polufinale Kupa.

Već nakon 15 minuta sve je bilo riješeno. U sedmoj minuti zabio je 18-godišnji Anestis Mythou, a osam minuta kasnije mrežu je zatresao Rus Magomed Ozdoev. Za oba ta gola asistirao je Andrija Živković.

Tu veliku prednost su gosti iz Soluna obranili do kraja susreta te su s 2:0 izborili polufinale Kupa. Tamo će igrati protiv pobjednika susreta između Panathinaikosa Tina Jedvaja i Arisa Lovre Majkića. Taj ogled na rasporedu je od 19 sati i 30 minuta.

Inače, PAOK je u svojoj povijesti osvojio osam grčkih Kupova, a posljednji je stigao 2021. godine.

U ovoj utakmici u kadru PAOK-a nije bilo Dejana Lovrena i Luke Ivanušeca. Lovrena zbog ozljede nema još od sedmog prosinca dok je Ivanušec van kadra od 21. prosinca.