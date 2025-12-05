Panama: Ponovno u grupi s Englezima, izbornik je Danac, a imaju igrača koji je bio u HNL-u

Podijeli :

AP Photo/Salvador Melendez via Guliver Images

Panama se nakon debija na Svjetskom prvenstvu 2018. godine vraća na svjetsku smotru, a protiv Hrvatske još nikad nije igrala.

Panama se na Svjetsko prvenstvo plasirala kao pobjednik kvalifikacijske skupine CONCACAF-a, s tri pobjede i tri remija u šest utakmica.

Nisu krenuli uvjerljivo u kvalifikacije, remijima protiv Surinama i Gvatemale. Potom su pobijedili Salvador pa opet remizirali sa Surinamom i to golom duboko u sudačkoj nadoknadi. U samom finišu kvalifikacija pobijedili su Gvatemalu u gostima 3:2 i onda Salvador doma 3:0.

Na kraju svega, Panama je imala skromnu gol-razliku 9:4. Malo je zabijala, a malo i primala. Najbolji strijelci Paname u kvalifikacijama bili su Jose Fajardo i Cecilio Waterman s po dva pogotka.

Prije toga je Panama osvojila i skupinu druge faze kvalifikacija u društvu Nikaragve, Gvajane, Montserrata i Belizea. Tu su bili kudikamo uvjerljiviji, s četiri pobjede u četiri utakmice uz gol-razliku 10:1.

Ovog ljeta, ispala je u četvrtfinalu Gold Cupa od Hondurasa.

Roster Paname sačinjen je od igrača koji igraju na više kontinenata i u još više zemalja. Od Čilea, Ekvadora, Venezuele preko Meksika, Kostarike, Paname pa SAD-a i sve do Europe.

Njihova momčad po Transfermarktu vrijedi 31 milijun eura, a najskuplji je desni bočni Marseillea Amir Murillo (10 milijuna eura).

Među važnijim igračima još su veznjak Anibal Godoy (San Diego) koji je skupio preko 150 nastupa za izabranu vrstu, potom još jedan veznjak Adalberto Carrasquilla (meksički UNAM), spomenuti ofenzivci Fajardo i Waterman koji igraju u Južnoj Americi, a vrijedi izdvojiti i desnog beka Cesara Blackmana koji igra u Slovanu iz Bratislave kao i Edgara Barcenasa koji je nekoć igrao za RNK Split, a sada je u meksičkom Mazatlanu. U Europi igra i stoper Andres Andrade (LASK Linz).

Izbornik je Thomas Christiansen iz Danske, koji je na tom položaju još od 2020. godine. Nekoć je vodio AEK Larnacu, APOEL, Leeds i Union Saint-Gilloise. U kvalifikacijama je najčešće igrao 4-2-3-1 ili 3-4-2-1.

Nekakva idealna postava Paname izgleda ovako: Mosquera – Escobar, Andrade, Murillo – Davis, Godoy, Carrasquilla, Blackman – Rodriguez, Fajardo, Waterman.

Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., gdje je Panama debitirala, također je bila smještena u skupinu s Engleskom, ali i Belgijom te Tunisom. Izgubili su od Belgije 3:0, Engleske 6:1 i Tunisa 2:1. Iz te su momčadi u kadru još sedmorica (Penedo, Torres, Escobar, Gomez, Godoy, Barcenas, Rodriguez).

Sve u svemu, potencijalno nezgodna reprezentacija koja s obzirom na protivnike u skupini nema što izgubiti, ali Hrvatska je neupitno kvalitetnija i bit će favorit u tom ogledu s Panamom.