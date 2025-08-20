‘Pa što da Livaja nije zabio gol par utakmica? On je strašna klasa i najmanji problem Hajduka’

Na utakmici protiv Slavena (3:0) navijači su žestoko negodovali – vrijeđali su igrače, a po završetku ih zasuli bakljama. Dodatno nezadovoljstvo izazvala je odluka trenera Gonzala Garcije da Marka Livaju ostavi na klupi, što je izazvalo podijeljene reakcije među navijačima.

Situaciju je prokomentirao i legendarni Stanko Bubalo, najbolji strijelac Hajduka iz šampionske sezone 2000./2001:

“Uvijek kad je Hajduk u pitanju želi se sve, mora se dobiti svaka utakmica. Ovo ispadanje jest bilo neočekivano i moralo se proći. Ne znam, ono bacanje baklji na igrače je ipak malo previše. Gubilo se i u moje vrijeme, teško je bilo… Uvjeren sam da će se situacija u narednim tjednima opet okrenuti na pozitivan mlin”, rekao je Bubalo za SN pa je nastavio:

“Livaja je igrač koji vuče Hajduk već godinama. Sad par utakmica nije zabio gol i odmah je to tema. Pa što da nije zabio gol? On je top igrač, strašna klasa. Nije ni tom momku lako, sporije je ušao u sezonu, ne znam do čega je, ali on je najmanji problem. Bio je sad i na klupi. Meni bi takav igrač uvijek igrao, bez njega to nije ista momčad.”