Ovo su svi parovi play-offa Konferencijske lige, evo s kim igra Štimčev Zrinjski

Podijeli :

Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Rijeka, jedini hrvatski klub koji je ostao u Konferencijskoj ligi, u doigravanju je za protivnika dobila vodeću momčad ciparskog prvenstva – Omoniju. Predstavnik Bosne i Hercegovine, mostarski Zrinjski, suočit će se s engleskim prvoligašem Crystal Palaceom u dvobojima koji su zakazani za 19. i 26. veljače.

Momčad iz Londona, aktualni osvajač FA Cupa, u ovom se ogledu smatra jasnim favoritom. Tržišna vrijednost Crystal Palaceova kadra procjenjuje se na čak 523 milijuna eura, dok Zrinjski vrijedi oko 8,2 milijuna, što znači da je engleski klub približno 64 puta skuplji.

Nositelji igre Crystal Palacea su Jean-Philippe Mateta, Adam Wharton i Marc Guéhi. Unatoč kvaliteti, momčad ove sezone ne ostvaruje očekivane rezultate te se trenutačno nalazi na 13. mjestu Premier lige. Dodatno iznenađenje priredili su prošlog tjedna ispadanjem iz FA Cupa, gdje su senzacionalno poraženi od šestoligaša Macclesfielda, u jednom od većih šokova u povijesti natjecanja.

Utakmice doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige igraju se 19. i 26. veljače, a prva utakmica Zrinjskog i Crystal Palacea bit će odigrana u Mostaru. U slučaju prolaska, Zrinjski će u osmini finala igrati protiv sedme ili osme momčadi iz ligaške faze, a mogući protivnici su njemački Mainz ili ciparski AEK Larnaca.

KuPS Kuopio - Lech Poznan Noah - AZ Alkmaar Zrinjski - Crystal Palace Jagiellonia - Fiorentina