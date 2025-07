Ovo su mogući protivnici Rijeke u trećom pretkolu Lige prvaka

Nogometaši Rijeke večeras će saznati tko će im biti protivnik u drugom pretkolu Lige prvaka.

Prednost iz prve utakmice imaju Bugari – Ludogorets je zahvaljujući pogotku Filipa Kaloca u 87. minuti slavio protiv Dinamo Minska s 1:0. Uzvrat je na rasporedu večeras od 20:45, a igra se na neutralnom terenu u Mađarskoj zbog UEFA-inih sigurnosnih pravila za bjeloruske klubove.

Rijeka, koja brani hrvatske boje u ovosezonskim kvalifikacijama za Ligu prvaka, nada se prolasku prve prepreke, ali ni kasnije ih ne očekuje lagan posao. Ako prođe drugo pretkolo i uđe među 12 klubova u tzv. Champions Path dijelu ždrijeba trećeg pretkola, Rijeka će imati status nenositelja. To znači da bi već tada mogla igrati protiv znatno jačih i skupljih momčadi.

U trećem pretkolu Lige prvaka Champions Path ždrijeba nositelji i potencijalni Rijekini protivnici su pobjednici sljedećih susreta:

