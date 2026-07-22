Ovo su mogući protivnici Dinama u play-offu Lige prvaka

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Josip Bandic CROPIX via Guliver

Dinamo je nakon 1:1 protiv švicarskog prvaka Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka već doznao moguće suparnike u nastavku europskog puta.

Ako Zagrepčani prođu Thun, u trećem pretkolu igrat će protiv boljeg iz dvoboja KÍ Klaksvík – Kauno Žalgiris, momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić.

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Poznat je i dio mogućih protivnika u play-offu Lige prvaka. Dinamo bi u posljednjoj rundi mogao igrati protiv LASK-a, Vikinga, AEK-a ili pobjednika susreta Celje – Ararat te Omonija – Craiova.

Modri će u play-offu imati status nositelja, dok je status AEK-a još uvijek neizvjestan. Ako dalje prođu Dinamo, Crvena zvezda, Lech Poznań i Slovan Bratislava, grčki klub bi mogao ostati među nenositeljima.

Ždrijeb play-offa održat će se 3. kolovoza, dok su utakmice na rasporedu 18./19. i 25./26. kolovoza.