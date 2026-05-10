Ovo se na maksimirskom derbiju nije dogodilo više od 10 godina

Dinamo je u 34. kolu SuperSport HNL-a potvrdio dominaciju i pred svojim navijačima svladao Hajduk 2:0.
Zagrebačka momčad dominirala je tijekom većeg dijela susreta, a pogocima Bakrara i Belje povećala je prednost nad najvećim rivalom na čak 18 bodova.
Kao i u svakom derbiju, utakmicu su obilježila i brojna navijačka podbadanja s tribina, uz odličnu atmosferu na stadionu.
Dvoboj je pratilo 21.942 gledatelja, što je najveća posjeta na susretu Dinama i Hajduka na Maksimiru još od srpnja 2015. godine, kada je na stadionu bilo više od 23 tisuće navijača.
