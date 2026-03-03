Ovo je sastav u kojem bi Dinamo mogao zaigrati protiv četvrtoligaša u Kupu

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Dinamo u srijedu od 18 sati na Maksimiru igra četvrtfinale Kupa protiv četvrtoligaša Kurilovca.

Prema pisanju Sportskih novosti, Mario Kovačević sprema brojne rotacije uoči nedjeljnog derbija na Poljudu.

Na vratima neće biti Dominika Livakovića. Između Ivana Filipovića i Ivana Nevistića, bliže početnoj postavi je Nevistić. Na desnom boku očekuje se Noa Mikić, dok bi dio minuta mogao dobiti i Paulo Tabinas.

Kovačević potvrdio novu ozljedu u momčadi i poručio: ‘Priključio sam 4 ili 5 juniora’ Nijemci: Dinamo je zainteresiran za hrvatskog stopera iz Cvajte

U središtu obrane priliku bi trebao dobiti 19-godišnji Marko Zebić, uz Sergija Domingueza ili Niku Galešića, dok bi Scott McKenna mogao odmoriti. Lijevu stranu podijelit će Matteo Perez Vinlof i Bruno Goda.

U veznom redu predviđene su potpune promjene pa ne bi trebali startati Josip Mišić, Miha Zajc i Luka Stojković. Umjesto njih očekuju se Marko Soldo, Sven Šunta i Krešimir Radoš.

Zbog ozljede otpada Juan Cordoba. Na krilima bi mogli zaigrati Cardoso Varela i Patrik Horvat, a u vrhu napada od prve minute trebao bi krenuti Monsef Bakrar, dok bi Dion Drena Beljo priliku mogao čekati s klupe.