“Ovo je Arsenalova titula za izgubiti. Ako ne uspije, Arteta mora otići”

Zanimljivu borbu Arsenala i Manchester Cityja za naslov prvaka u Engleskoj prokomentirali smo u novom izdanju naše emisije Jutro SK.

Arsenal 76 bodova, Manchester City 70. Takvo je stanje na vrhu poretka engleske Premier lige u posljednjem mjesecu sezone. S tim da Arsenal ima dvije utakmice više. Jednu od tih zaostalih City će odraditi u ponedjeljak navečer u Liverpoolu kod Evertona.

S jedne strane, City se uz dvije pobjede može vratiti na vrh (ako bi imao bolju gol-razliku), ali isto tako nije lako biti u minusu od šest bodova pa makar bio svjestan da imaš dvije utakmice manje. Gostovanje kod Evertona bit će sve samo ne jednostavno za Građane.

“Ovo je Arsenalova titula za izgubiti”, mišljenja je komentator Alen Selman koji je gostovao kod Josipa Juraja Pajvota u Jutru SK.

“Sad kad gledaš tablicu, moraš dati prednost Arsenalu. City ima dvije utakmice za nadoknaditi, ima tu i FA kup… Arsenal čeka Liga prvaka, teška utakmica protiv Atletica pa gradski derbi s West Hamom kojemu gori pod nogama.”

Proteklog vikenda Arsenal je glatko riješio Fulham i to s lijepom gol-razlikom 3:0 tako da Arsenal u ukupnom zbroju ima za četiri gola bolju gol-razliku od Cityja.

“Ako Arsenal ne uzme titulu, Arteta mora otići”, kategoričan je Selman.

“Problem je kod Arsenala kako igra kad vodi. Kod 0:0 Arsenal igra fantastično, ali kad povede, onda stane. Pa bude panika. Arsenal je na nekim utakmicama u kojima je vodio prosuo tu veliku prednost. Već su mogli biti prvaci da su nastavili igrati na isti način kada su vodili.”

Selman je analizirao i Manchester United koji je u nedjelju pobijedio Liverpool 3:2.

“To smo govorili, uzmi 4-2-3-1, stavi igrače na svoje pozicije i to je to. Amorim je izmišljao, bio tvrdoglav i inzistirao na taktičkim postavkama koje nisu išle. Dali su šansu Carricku, ali prilično sam siguran da mu neće dati da vodi momčad i u novoj sezoni. Oni žele ime. Ako je Carrick izvukao momčad iz krize, zaslužio je šansu.”

Tottenham je malo živnuo pobjedama protiv Wolvesa i Aston Ville, isplivali su iz opasne zone, ali ostanak još nije osiguran.

“Kad gledaš te igrače, momčad se mora boriti za prvih 7-8. De Zerbi je to malo posložio. Možda bi i Tudor da je ostao… Oni su slični. Dosta je kritika dobila Aston Villa za postavu i kako su igrali u prvom poluvremenu”, zaključio je Selman.

