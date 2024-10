Ovako smo pisali u kolovozu nakon ždrijeba LP, Bayern nije realno mjerilo ovog Dinama!

Podijeli :

Dinamo je po tko zna koji put sinoć pokazao da su već godinama ozbiljna europska momčad. Nenad Bjelica u svom drugom mandatu na klupi Plavih i drugi puta čini se piše Dinamovu europsku povijest.

Dinamova aktualna sezona može se okarakterizirati kao turbulentna. Čisto zbog uvijek neugodne trenerske smjene i najvećeg poraza u povijesti kluba. Nije ni situacija u HNL-u najbajnija, ali svi su donekle svjesni da je Dinamo i dalje gospodar hrvatskog nogometa i da će eventualnim ispadanjem iz Lige prvaka ubaciti u dvije brzine više i vjerojatno prestići Hajduk.

Hajduk se stabilizirao i puno se pozitivnog može reći o “Majstoru s mora”, ali činjenica je da je roster itekako tanak i relativno upitan na jako puno pozicija. Kriza će doći, a pitanje je mogu li se iz nje izvući kada im u leđa bude puhao baš Dinamo s 20+ ozbiljnih igrača, Dinamo koji će ako prognoze budu točne, Europu igrati minimalno do samog kraja veljače (ukoliko uđu u Play-off Lige prvaka).

Dinamo je na kraju prošle i na početku ove sezone napravio jako puno dobrih stvari. Atmosfera je bila sjajna, momčad itekako pojačana, a oni koji su već bili tu očito su s godinom razmaka postali itekako ozbiljni igrači (Baturina, Sučić pa i Stojković). Dinamo je zaslugom sjajnog europskog koeficijenta “propustio” par standardnih europskih pretkola i momčad je bila savršeno složena za ozbiljan ispit, Qarabag.

Nije to bila nekakva savršena predstava Plavih, ali Liga prvaka je izborena, pet golova je postignuto, a nula primljeno. Nakon prolaza dalje, kolega Roglić dosta je optimistično vidio ono što slijedi za Dinamo u Ligi prvaka, ali i nahvalio momčad kao ozbiljnu i spremnu za iskorak. Što je napisao točno o aktualnoj momčadi Dinama pročitajte OVDJE.

Nova Liga prvaka u ovom ligaškom sustavu jednostavno jako puno ovisi o ždrijebu koji ćete dobiti. PSG je dobio vjerojatno sve najgore moguće protivnike, Celtic vjerojatno sve najbolje moguće, a Dinamo je složit ćemo se prošao jako dobro. Bili su tu Bayern, Arsenal i Dortmund, ali protiv nekog od jakih jednostavno morate. OVAKO smo secirali Dinamove šanse nakon što je obavljen ždrijeb prve, povijesne nove sezone Lige prvaka.

Nakon svega ovoga uslijedila je kolektivna depresija nakon poraza od Bayerna. Govorilo se o najlošijem Dinamu ikada, smijenio se trener, izgubilo se i od Hajduka te Slaven Belupa.

Samo mjesec dana kasnije kada su se strasti primirile i kada je kvaliteta došla do izražaja možemo zaključiti da smo vrlo vjerojatno u kolovozu bili u pravu. Nikakva euforija se ne smije dizati i potencirati to što je Dinamo sada ispred Bayerna i još par velikana. Realnost je baš ovakva kao u naslovu, Dinamo je ozbiljna europska momčad kojoj je ždrijeb sasvim realno omogućio da dođu do plasmana među najbolje 24 momčadi Europe.

Bjelica je momčad digao, samopouzdanje je maksimalno i nema razloga da se ne razmišlja o onome što je trenutno sasvim realno. Nakon ova četiri boda i ususret onome što dolazi, a to su prije svega Slovan i Celtic, Dinamo se ima pravo nadati, čak bi rekao i da mora ciljati na plasman dalje. A poraza poput onog protiv Bayerna će zasigurno još biti, možda ne tolikom razlikom, ali razlika u europskom nogometu jednostavno je takva da Golijat nekada jednostavno ne može pobijediti.

Dinamo je već sada napravio jako puno, a Bjelica i drugi puta u svom drugom mandatu ima priliku ispisati Dinamovu europsku povijesnu priču. Samo treba vjerovati!