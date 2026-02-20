Ovako izgleda teren u Varaždinu uoči dolaska Dinama: Klub zove upomoć, a nudi i nagrade

Varaždin i Dinamo u nedjelju u 15 sati igraju susret 23. kola SuperSport HNL-a.
Dva dana prije utakmice, varaždinski klub objavio je fotografiju travnjaka prekrivenog snijegom i najavio kako poduzimaju sve da teren bude spreman za susret.
“Dok se ostatak grada skriva pod dekama, mi pripremamo teren za nedjelju. Stadion je trenutačno pod bijelim pokrivačem, a travnjak – realno – treba malo zraka. Tražimo ekipu kojoj snijeg ne može pokvariti planove i koja zna što znači pravo zajedništvo”, stoji u objavi Varaždina.
Varaždin je tako pozvao navijače na radnu akciju čišćenja travnjaka, a zauzvrat im nudi besplatnu ulaznicu za nedjeljni susret, klupski suvenir te kuhano vino i hranu kako bi se svi zabavili dok pomažu.
Dinamo je nakon 22 kola vodeći s pet bodova prednosti ispred Hajduka. Varaždin je četvrti, s istim brojem bodova kao trećeplasirana Rijeka, dok za Dinamom zaostaje 16 bodova.
