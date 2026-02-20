Ovako izgleda teren u Varaždinu uoči dolaska Dinama: Klub zove upomoć, a nudi i nagrade

Podijeli :

NK Varaždin

Varaždin i Dinamo u nedjelju u 15 sati igraju susret 23. kola SuperSport HNL-a.

“Dok se ostatak grada skriva pod dekama, mi pripremamo teren za nedjelju. Stadion je trenutačno pod bijelim pokrivačem, a travnjak – realno – treba malo zraka. Tražimo ekipu kojoj snijeg ne može pokvariti planove i koja zna što znači pravo zajedništvo”, stoji u objavi Varaždina.

Varaždin je tako pozvao navijače na radnu akciju čišćenja travnjaka, a zauzvrat im nudi besplatnu ulaznicu za nedjeljni susret, klupski suvenir te kuhano vino i hranu kako bi se svi zabavili dok pomažu.