Otvorilo mu se: Ivanušec u pobjedi PAOK-a u Kupu stigao do prvijenca

xxAntexCizmicx via Guliver

Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec postigao je pogodak za PAOK u 4-1 pobjedi protiv AEL Larisse u susretu 3. kola grčkog Kupa.

Ivanušec je svoj prvijenac u dresu solunskog kluba zabio u drugoj minuti susreta. Do kraja poluvremena PAOK je zabio još tri gola, a strijelci su bili Ioannis Konstantelias (12), Kiril Despodov (18-11m), te Anestis Mythou (42).

Lovren se ozlijedio u pobjedi PAOK-a, Ivanušec nakon dugo vremena u početnoj postavi

Gosti su u drugom dijelu ublažili poraz golom Lubomora Tupta (75). Ivanušec je igrao cijeli susret, dok Dejan Lovren nije konkurirao za sastav zbog ozljede.

Pobjedu je upisao i AEK porazivši na gostovanju Ilioupoli s 1-0, a gol odluke zabio je Dimitrios Kaloskamis u šestoj minuti nadoknade. Domagoj Vida nije igrao za goste.

Panathinaikos je na gostovanju porazio Atromitos s 2-1, a za goste je cijeli susret nakon dugo vremena igrao Tin Jedvaj.

Na ljestvici grčkog Kupa vode OFI, Levadiakos, Aris i AEK s po devet bodova. Panathinaikos i Olympiakos imaju po šest bodova iz dva susreta, a PAOK tri boda iz dva ogleda.

U ligaškom dijelu grčkog Kupa sudjeluje 20 klubova, a svaki ima četiri utakmice, dvije kod kuće i dvije vani. Nakon četiri kola prve četiri ekipe idu direktno u četvrtfinale, pozicije od petog do 12. mjesta vode u play-off za ulazak u četvrtfinale, a posljednjih osam klubova završavaju natjecanje.