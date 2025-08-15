Otkriveno tko je na klupi Hajduka zaradio crveni karton, poludio je nakon 3. pogotka Dinama

Podijeli :

Hajduk je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige poražen s 1:3 od albanskog Dinamo Cityja. Za domaće su golove postigli Baton Zabergja (14. minuta), Erdion Qardaku (109.) i Hekuran Berisha (111.), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić u 99. minuti.

Od 78. minute Dinamo City je imao brojčanu prednost jer je Bamba zbog drugog žutog kartona isključen, no to nije bio jedini crveni karton za Hajduk. Neposredno nakon trećeg gola Dinamo Cityja nastao je potpuni kaos.

Klupa Hajduka protestirala je jer Dinamo nije izbacio loptu nakon što je Marko Livaja ostao ležati na travnjaku. U nastavku akcije domaći su postigli pogodak, a u sveopćem metežu klupa Hajduka dobila je crveni karton. Prema UEFA-inom zapisniku, crveni je zaradio trener vratara Tihomir Bulat, dok je vratar Toni Silić dobio žuti karton.

Tihomir Bulat već je ranije radio u Hajdukovom sustavu, od 2017. do 2019. kao trener vratara prve momčadi. Nakon toga je radio u Istri 1961, gdje je u dva navrata surađivao s trenerom Garcijom, a trenersku karijeru započeo je u RNK Splitu.

Bulat je bivši vratar koji je karijeru započeo u RNK Splitu, nastavio u Šibeniku, a branio je i za njemački St. Pauli, Rijeku, Međimurje i Trogir.