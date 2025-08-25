Otkriveno kolike će premije dobiti igrači Crvene zvezde ako svladaju Pafos i izbore u Ligu prvaka

Strijelci za ciparski klub bili su Joao Correia i Pepe, dok je počasni pogodak za srpskog prvaka postigao Bruno Duarte. Uzvrat se igra u utorak u 21 sat na Cipru, a Zvezda će pokušati okrenuti zaostatak i izboriti plasman u Ligu prvaka.

U slučaju prolaska, igrači Crvene zvezde koji odigraju glavne uloge u uzvratu zaradit će po 100 tisuća eura, a premije bi se povećale na 120 tisuća eura ako plasman ostvare bez produžetaka i penala, prenosi Sport Klub.

U suprotnom, klub će igrati glavnu fazu Europa lige, dok će Pafos osigurati mjesto u Ligi prvaka.

Sudjelovanje u grupnoj fazi Lige prvaka donosi znatnu zaradu; prošle sezone Zvezda je osvojila šest bodova u osam utakmica i zauzela 29. mjesto među 36 klubova, za što je UEFA isplatila 32 milijuna eura, ne računajući prihode od domaćih utakmica.

Generalni direktor Zvezdan Terzić potvrdio je da nastup u Europa ligi donosi oko 15 milijuna eura, što je upola manje od zarade u Ligi prvaka.